Директор ТОВ вимагав $10 тис. за перемогу в аукціоні

Донецьк. 19 жовтня. УНІАН. У Донецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора ТОВ, який вимагав хабар.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що директор вимагав $10 тис. хабара від жительки міста Донецька за визнання останньої переможцем у аукціоні з продажу за заниженою вартістю заарештованої двокімнатної квартири в зазначеному місті.

Зловмисника затримано під час отримання частини хабара – $4 тис.

Прокуратура Донецька порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.