Лікар вимагав 1,4 тис. за довідку про непрацездатність

Луганськ. 19 жовтня. УНІАН. У Луганській області на хабарі затримано терапевта однієї з районних лікарень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що на прийомі, розмовляючи з пацієнтом, він озвучив умову подовження лікарняної довідки про тимчасову непрацездатність. За словами лікаря, всього за 1400 гривень хворий зможе спокійно на законних підставах лікуватися в домашніх умовах. У противному ж випадку, пацієнтові довелося б проходити курс лікування без відриву від виробництва.

Правоохоронці затримали хабарника «на гарячому».

Прокуратура за цим фактом порушила кримінальну справу за статтею 368 (одержання хабара) КК України.