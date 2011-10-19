Лікар вимагав 1,4 тис. за довідку про непрацездатність
14:24, 19 жовтня 2011Кримінал
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Інцидент на Луганщині
Луганськ. 19 жовтня. УНІАН. У Луганській області на хабарі затримано терапевта однієї з районних лікарень.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що на прийомі, розмовляючи з пацієнтом, він озвучив умову подовження лікарняної довідки про тимчасову непрацездатність. За словами лікаря, всього за 1400 гривень хворий зможе спокійно на законних підставах лікуватися в домашніх умовах. У противному ж випадку, пацієнтові довелося б проходити курс лікування без відриву від виробництва.
Правоохоронці затримали хабарника «на гарячому».
Прокуратура за цим фактом порушила кримінальну справу за статтею 368 (одержання хабара) КК України.
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