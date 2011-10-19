У Вінниці міліціонер потрапив під потяг рятуючи солдата

Вінниця. 19 жовтня. УНІАН. Сьогодні вночі на залізничній станції «Вінниця» пасажирський потяг травмував військовослужбовця строкової служби і працівника міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 19 жовтня о 01.15 в чергову частину лінійного відділення на станції «Вінниця» від чергового по станції надійшло телефонне повідомлення про те, що на другій платформі залізничного вокзалу станції поїздом №84 «Одеса-Ковель» травмовано двох осіб, які з власної необачності потрапили під вагон.

На місце пригоди прибув начальник лінійного відділення та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що молодий чоловік, який напередодні звільнився із збройних сил України після проходження строкової служби, добирався додому у місто Ковель. По прибуттю поїзда він похитнувся і впав під вагон потягу. Врятувати життя хлопцю намагався дільничний інспектор одного з райвідділів міліції міста Вінниця, який на той час перебував на платформі. Намагаючись витягти потерпілого з-під вагонів він сам потрапив під потяг. Внаслідок чого обидва отримали тілесні ушкодження.

Постраждалі госпіталізовані в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Вінниця.