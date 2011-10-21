За вбивство матері донеччанин отримав 10 років в'язниці

Донецьк. 21 жовтня. УНІАН. У Донецькій області Марьїнський районний суд ухвалив вирок стосовно 31-річного жителя м. Красногорівки, призначивши йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за вбивство рідної матері.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськості Головного управління МВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, чоловік у стані алкогольного сп'яніння убив свою 64-річну матір. Він офіційно ніде не працював і часто конфліктував з матір'ю.

Суд, визнавши його винним у здійсненні злочину, передбаченого ст.115 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), вважаючи, що його виправлення і перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства, призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.