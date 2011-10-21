У ДТП загинув мер Обухова
10:00, 21 жовтня 2011Кримінал
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Розбився на власній машині
Київ. 21 жовтня. УНІАН. Мер Обухова Київської області Володимир Мельник 20 жовтня розбився насмерть на власній машині.
«Це сталося приблизно о 21:00 на Київській трасі», — повідомив tochka.net один з депутатів Київської обласної ради.
Володимиру Мельнику було 52 роки. Народився в селі Поромівка Житомирської області.
У 1998 році його було обрано на посаду міського голови Обухова. Відтоді керував містом 13 років.
Одружений, має доньку та сина.
Нагадаємо, Обухів розташований у 45 км від Києва
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