У ДТП загинув мер Обухова

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Мер Обухова Київської області Володимир Мельник 20 жовтня розбився насмерть на власній машині.

«Це сталося приблизно о 21:00 на Київській трасі», — повідомив tochka.net один з депутатів Київської обласної ради.

Володимиру Мельнику було 52 роки. Народився в селі Поромівка Житомирської області.

У 1998 році його було обрано на посаду міського голови Обухова. Відтоді керував містом 13 років.

Одружений, має доньку та сина.

Нагадаємо, Обухів розташований у 45 км від Києва