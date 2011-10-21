На Рівненщині згорів пасажирський автобус
10:24, 21 жовтня 2011Кримінал
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40 пасажирів встигли залишити салон
Рівне. 21 жовтня. УНІАН. У Рівненській області згорів автобус, ніхто з пасажирів не постраждав.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Рівненській області, пасажирський автобус «ЛАЗ» загорівся увечері 19 жовтня на трасі Рівне-Луцьк поблизу села Карпилівка.
У салоні автобуса на момент загоряння перебували 40 працівників ВАТ ”Рівнеазот”, які поверталися зі зміни з підприємства. Водій відразу відчинив двері, і люди встигли залишити салон.
Опіків ніхто не отримав, але салон автобуса знищено вогнем повністю. Проводиться розслідування.
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