У Вінниці жінка зарізала свого 7-річного сина
12:12, 21 жовтня 2011Кримінал
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Була психічнохворою
Вінниця. 21 жовтня. УНІАН. У Вінниці психічнохвора жінка зарізала свого семирічного сина.
Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, у Вінниці у своїй квартирі працівники міліції затримали 34-річну безробітну місцеву жительку (перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері).
Попередньо встановлено, що вона ввечері 19 жовтня в зазначеній квартирі, перебуваючи в стані психічного розладу, ножем вбила свого семирічного сина.
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