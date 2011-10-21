У Кіровограді понад тиждень шукають зниклу дівчинку
12:27, 21 жовтня 2011Кримінал
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Залучено понад 100 міліціонерів
Кіровоград. 21 жовтня. УНІАН. У Кіровограді вже більше тижня розшукують зниклу 12-річну дівчинку.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.
Школярка вийшла з дому після обіду і не повернулася ще 13 жовтня, батьки в той же день звернулись до міліції з заявою про зникнення дитини. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Дівчинку оголошено у всеукраїнський розшук.
До пошуків залучено понад 100 працівників особового складу міліції, внутрішніх військ, кінологічної служби, а також рятувальників та дільничних інспекторів міліції.
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