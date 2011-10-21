44-річний чоловік через ревнощі застрелив дружину
14:07, 21 жовтня 2011Кримінал
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З мисливської рушниці
Миколаїв. 21 жовтня. УНІАН. У Веселинівському районі Миколаївської області за вбивство жінки затримано її чоловіка.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що 20 жовтня у своєму будинку працівники міліції затримали 44-річного безробітного місцевого жителя. За повідомленням правоохоронців, затриманий під час сварки на ґрунті ревнощів пострілом із власної зареєстрованої мисливської рушниці вбив свою дружину.
Зброю вилучено.
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