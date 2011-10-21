Директор підприємства вимагав хабар за купівлю труб
14:29, 21 жовтня 2011Кримінал
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"Просив" 8,5 тис. грн.
Сімферополь. 21 жовтня. УНІАН. У Криму працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили директора комунального підприємства.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що затриманий вимагав та отримав 8,5 тис. грн. хабара від місцевого жителя за укладення угоди купівлі-продажу металевих труб.
Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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