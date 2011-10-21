Директор підприємства вимагав хабар за купівлю труб

Сімферополь. 21 жовтня. УНІАН. У Криму працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили директора комунального підприємства.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий вимагав та отримав 8,5 тис. грн. хабара від місцевого жителя за укладення угоди купівлі-продажу металевих труб.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.

