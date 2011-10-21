Директор ТОВ “вкрав” 7 млн. грн. виділених на 10 автобусів

Донецьк. 21 жовтня. УНІАН. У Донецьку директор Товариства з обмеженою відповідальністю привласнив 7 млн. грн. бюджетних коштів, виділених міськрадою на закупівлю 10 автобусів «King Long».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.



Встановлено, що ці гроші були виділені рішенням міської ради зі спеціального фонду місцевого бюджету на закупівлю 10 автобусів у рамках Програми міськради «Міський автобус», що спрямована на покращення якості транспортного обслуговування пасажирів.

Стосовно директора ТОВ прокуратура м. Донецька порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою» КК України.

Підозрюваний утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.