Міліція затримала рецидивістів, які викрали двох дівчат

Донецьк. 21 жовтня. УНІАН. У Донецькій області працівники міліції затримали рецидивістів, які викрали двох 13-річних школярок.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України



За інформацією правоохоронців, до міліції про викрадення 13-річної дівчинки звернувся літній чоловік. Також він повідомив, що невідомі вимагають $2 тис. за не притягнення його внучки до кримінальної відповідальності за нібито викрадений нею мобільний телефон. На місце події відразу ж виїхали керівництво міськвідділу і слідчо-оперативна група.

За словами начальника Новогродовського МВМ Селидівського МВ Олександра Ананьєва, за тиждень до вказаних подій одна із учениць школи втратила свій мобільний телефон і сказала про це своєму 24-річному родичеві, раніше неодноразово судимому, не працюючому місцевому жителеві. За деякий час її мобільний телефон був виявлений однокласницею. Між дівчатами сталася розмова, після якої телефон був повернений власниці. Родичеві дівчинка сказала, що мобільний вже у неї і повідомила, хто його повернув. Але це не влаштувало чоловіка. Разом зі своїм 25-річним знайомим, теж раніше судимим, вони прийшли до школи і, представившись працівниками міліції, яким потрібно розібратися за фактом крадіжки мобільного телефону, усадили двох 13-річних школярок у «ВАЗ-2105» і повезли їх до Донецька. Знаходячись у дорозі, зловмисники по телефону однієї із школярок подзвонили її батькам і стали вимагати $2 тис., щоб «вирішити» питання про не притягнення їхньої дочки до кримінальної відповідальності за нібито вчинену школярками крадіжку мобільного.

Прийнятими оперативно-розшуковими заходами співробітниками міліції було встановлено місцезнаходження зловмисників, і в районі села Карлівка за допомогою працівників ДАІ вони були затримані. Неповнолітні були повернені батькам, а викрадачів – в ізолятор.

Проти зловмисників порушено кримінальну справу за ст. 146 ч.2 (незаконне позбавлення волі або викрадення двох осіб) і 189 ч. 2 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України. По першій статті покарання – до 5 років позбавлення волі. По другій – до 7.