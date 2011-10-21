За хабар судитимуть селищного голову на Львівщині
16:02, 21 жовтня 2011Кримінал
0 0
Вимагав за акт на землю
Львів. 21 жовтня. УНІАН. У Львівській області передано до суду справу селищного голови, який попався на хабарі у $5 тис.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Прокуратура Сколівського району Львівської області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням одного із селищних голів цього району за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України.
З’ясовано, що службовець вимагав та отримав від громадянина хабар у сумі $5 тис. за сприяння останньому у виготовленні державного акту на землю площею 0,25 га під будівництво житлового будинку.
На даний час обвинувачений відсторонений від займаної посади, на його майно накладено арешт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter