За хабар судитимуть селищного голову на Львівщині

Львів. 21 жовтня. УНІАН. У Львівській області передано до суду справу селищного голови, який попався на хабарі у $5 тис.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Прокуратура Сколівського району Львівської області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням одного із селищних голів цього району за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України.

З’ясовано, що службовець вимагав та отримав від громадянина хабар у сумі $5 тис. за сприяння останньому у виготовленні державного акту на землю площею 0,25 га під будівництво житлового будинку.

На даний час обвинувачений відсторонений від займаної посади, на його майно накладено арешт.