В Україні виберуть кращого даїшника

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Маріуполі стартував Всеукраїнський конкурс на звання кращого інспектора ДАІ. За титул боротимуться 27 співробітників Державтоінспекції всієї країни. Конкурс розрахований на два дні і пройде в чотири етапи.

Учасникам належить показати себе в екстремальних ситуаціях, довести уміння поводитися зі зброєю, відзначитися у знанні ПДР і продемонструвати навики швидкісного водіння.

«Основна мета конкурсу — обмін досвідом між колегами з різних куточків країни», — відзначив Дмитро Величко, заступник начальника УДАІ в Донецькій області.

"Сегодня"