Янукович ветував закон про біометричні документи

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На думку Президента, прийнятий парламентом 23 вересня Закон «Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», не може бути підписаний, оскільки несе ризики порушень конституційних прав громадян та гарантій цих прав; загальновизнаних прав особи; засадничих підвалин існування демократичної правової держави, якою є Україна.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ вважає, що цей закон порушує взяті Україною міжнародні зобов`язання, є кроком назад на шляху впровадження європейських та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини, виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України; не забезпечує безпеку громадян; призведе до невиправданого суттєвого збільшення бюджетних витрат, негативно позначиться на бюджеті кожної сім`ї; низка пропонованих законом новацій не відповідає нагальним потребам сьогодення, є необгрунтованою та неприйнятною.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 вересня ухвалила в цілому Закон ”Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”.

Згідно з законом, документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, оформляються українською мовою. У визначених цим законом випадках інформація в документах наводиться також іноземними мовами.

Перелік інформації, яка наводиться у документах, визначається цим законом. Вносити до документів не передбачену цим законом інформацію забороняється. Біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим законом.

Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.

За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів може справлятися державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством. За оформлення, обмін та продовження строку дії дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України, соціального посвідчення, пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю державне мито (консульський збір) не справляється.

Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до їх функціонального призначення поділяються на: документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України - паспортна картка; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України та документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус - соціальне посвідчення; посвідчення застрахованої особи; пенсійне посвідчення; посвідчення особи з інвалідністю; посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця для виїзду за кордон; дозвіл на працевлаштування.

Закон передбачає, що для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України для даної категорії осіб.