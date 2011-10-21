На Полтавщині міліція спалила наркотики на 17 млн. грн.

Полтава. 21 жовтня. УНІАН. Партію наркотиків на 17 млн. грн. за цінами «чорного ринку» знищили сьогодні міліціонери на полігоні внутрішніх військ МВС України в Полтавській області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

На полігон наркотики доставили двома мікроавтобусами під охороною спецпідрозділу міліції «Беркут».

Так, були спалені макова соломка, коноплі, ацетильований опій, таблетки трамадолу, рослини маку, екстракт канабісу, «екстезі» та інші різновиди наркотичних речовин.

«Головне не захмарна вартість знищених наркотиків, а те, що міліція врятувала тисячі людських доль від «чуми 21 століття», – заявив начальник Управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків Олег КРАПИВКА. – Адже десятки тисяч так званих «доз» вилучено з незаконного обороту, який здійснюється переважно в молодіжному середовищі».

«Сам процес знищення для нас, поза сумнівом, знакова подія, оскільки у кримінальних справах, в яких фігурували ці препарати, особи визнані судами винними й притягнуті до адекватної юридичної відповідальності», - сказав О.КРАПИВКА.