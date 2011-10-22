У Полтаві 88-річна мати розрубала сокирою голову рідному сину

Полтава. 22 жовтня. УНІАН. Не витримуючи знущань та зневаги зі сторони сина, 88-річна мати вирішила порішити його, розрубавши голову сокирою.

19 жовтня в Полтаві, в Жовтневому районі сталось вбивство 48-річного чоловіка. Його зарубала сокирою по голові рідна 88-річна мати.

Чоловік в той вечір влаштував в домі черговий п'яний дебош, і вигнав матір на вулицю в легкому халаті і тапках. Трохи померзнувши, стара жінка повернулась в дім і взяла сокиру.

Як розповідає сама вбивця, вона сокирою вдарила сина по голові. Повністю розуміла, що вчинила, але жити так далі не могла.

Після розлучення з дружиною, син перебрався жити до матері, і частенько влаштовував в її домі п'яні посиденьки на мамину пенсію, а то і дебоширив, а матір залишалась на вулиці.

Сусіди постійно забирали жінку до себе на ніч. Протверезівши, син просив пробачення, обіцяв знайти нову роботу, але швидко знову брався за старе.

Мати не витримала токого знущання над своєю старістю, і сама порішила сина.

Проти жінки порушено кримінальну справу за фактом вбивства, у ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

ТСН