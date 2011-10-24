Службовець НАК заробив на тендері 1,4 млн. грн.

Полтава. 24 жовтня. УНІАН. У Полтавській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили на махінаціях з тендерами заступника директора філії управління дочірньої компанії Національної акціонерної компанії (НАК).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовець минулого року, без проведення тендеру, закупив за завищеними цінами у ТзОЗ хімічні присадки. У результаті протиправних дій правопорушник привласнив 1,4 млн. грн. бюджетних коштів.

Прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення) КК України.