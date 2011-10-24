На Київщині сільрада незаконно виділила 70,5 га землі

11:31, 24 жовтня 2011
Кримінал
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Завдано збитків на 19,5 млн. грн.

Київ. 24 жовтня. УНІАН. У Київській області викрито службових осіб однієї з сільрад Васильківського району, які підробляли документи на землю. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовці впродовж останніх чотирьох років підробили рішення сільської ради, на підставі чого незаконно передали в приватну власність 279 громадянам земельні ділянки, загальною площею 70,5 га для будівництва житлових будинків та ведення особистого сільського господарства.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на 19,5 млн. грн.

Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

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