На Київщині сільрада незаконно виділила 70,5 га землі

Київ. 24 жовтня. УНІАН. У Київській області викрито службових осіб однієї з сільрад Васильківського району, які підробляли документи на землю. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовці впродовж останніх чотирьох років підробили рішення сільської ради, на підставі чого незаконно передали в приватну власність 279 громадянам земельні ділянки, загальною площею 70,5 га для будівництва житлових будинків та ведення особистого сільського господарства.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на 19,5 млн. грн.

Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.