На Донеччині директор ДП завдав збитків державі на 740 млн. грн.
11:46, 24 жовтня 2011Кримінал
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Не виконав судові рішення
Донецьк. 24 жовтня. УНІАН. На Донеччині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили генерального директора державного підприємства (ДП).
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
"Встановлено, що він упродовж минулого та цього років не виконав судове рішення про примусове стягнення з підприємства заборгованості перед бюджетами усіх рівнів та інших обов’язкових платежів, чим завдав збитки державі на 741 млн. грн.", - повідомляє УЗГ.
Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.382 (невиконання судового рішення) КК України.
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