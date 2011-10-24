На Донеччині директор ДП завдав збитків державі на 740 млн. грн.

Донецьк. 24 жовтня. УНІАН. На Донеччині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили генерального директора державного підприємства (ДП).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

"Встановлено, що він упродовж минулого та цього років не виконав судове рішення про примусове стягнення з підприємства заборгованості перед бюджетами усіх рівнів та інших обов’язкових платежів, чим завдав збитки державі на 741 млн. грн.", - повідомляє УЗГ.

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.382 (невиконання судового рішення) КК України.