На Харківщині начальник ДП вимагав 100 тис. грн. хабара

Харків. 24 жовтня. УНІАН. У Харківській області на хабарі викрито начальника відділу державного підприємства (ДП).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що начальник отримав 100 тис. грн. хабара від приватного підприємця для подальшої передачі їх першому заступникові директора вказаного підприємства за надання в оренду вантажопідйомного крану.

Першого заступника директора та начальника відділу вказаного підприємства затримано. Районна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369 (давання хабара) КК України.