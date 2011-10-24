На Харківщині начальник ДП вимагав 100 тис. грн. хабара
12:40, 24 жовтня 2011Кримінал
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Для першого заступника директора
Харків. 24 жовтня. УНІАН. У Харківській області на хабарі викрито начальника відділу державного підприємства (ДП).
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що начальник отримав 100 тис. грн. хабара від приватного підприємця для подальшої передачі їх першому заступникові директора вказаного підприємства за надання в оренду вантажопідйомного крану.
Першого заступника директора та начальника відділу вказаного підприємства затримано. Районна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369 (давання хабара) КК України.
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