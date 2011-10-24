В Одесі під час ДТП за участі 5 автомобілів, постраждало 8 осіб

Одеса. 24 жовтня. УНІАН. В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п`яти автомобілів, постраждало вісім осіб.

Як повідомили УНІАН в Одеському міському управлінні ДАІ, аварія сталася учора увечері на вулиці Водопровідній.

Автомобіль BMW несподівано виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai, унаслідок чого цю іномарку відкинуло на Mitsubishi. Не змогли запобігти зіткненням також водії автомобіля Daewoo і мікроавтобуса Toyota.

За свідченнями очевидців, від удару BMW перекинувся, притиснувши у салоні водія і двох пасажирів, також застрягла за кермом водій Hyundai. Різні пошкодження одержали люди, що перебували в мікроавтобусі Toyota, який перекинувся набік, і інших автомобілях.

Водіям-очевидцям довелося у перші хвилини після аварії надавати допомогу потерпілим і гасити перевернені іномарки, поки не прибули три машини «швидкої допомоги» і рятувальники МНС.

У результаті ДТП тілесні ушкодження різного ступеня одержали вісім чоловік. Зараз фахівці ДАІ з`ясовують причини і обставини ДТП.