З 1 листопада подорожчають послуги судів

Київ. 24 жовтня. УНІАН. В Україні істотно підвищено судовий збір. Це поліпшить фінансові кондиції судів, але обмежить доступ до них більшості громадян. Про це пише Іван Григор’єв у черговому номері «Українського тижня».

1 листопада 2011-го набирає чинності закон про судовий збір, розроблений регіоналом Юрієм Мірошниченком, а також депутатами з так званої групи Портнова – Володимиром Пилипенком та Валерієм Писаренком. Цей документ підвищує розмір внесків, які громадяни мають сплатити у разі звернення до служителів Феміди.

Так, якщо до кінця жовтня подання цивільного позову немайнового характеру коштуватиме 17 грн державного мита, то з наступного місяця – 98,5 грн. Майновий позов, вартість якого нині коливається в діапазоні від 51 до 1700 грн (залежно від претензії), в листопаді обійдеться в суму до 2955 грн.

Оскарження дій чи бездіяльності органів влади (зокрема, відмови у призначенні пенсій, надбавок, несплаті законних пільг) подорожчає з 3,4 грн до 29,94 грн.

Для суб’єктів господарювання (які в жовтні за звернення до господарського суду сплачували державне мито від 102 до 25 500 грн) з 1 листопада пошук справедливості коштуватиме від 1475 до 59 100 грн. Позов немайнового характеру зросте в ціні більш ніж удесятеро - до 985 грн.