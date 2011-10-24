Сьогодні „замінували” міськраду Євпаторії
„Мінер” представився помічником мера
Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Співробітники кримської міліції шукають чоловіка, який сьогодні вранці зробив неправдиве повідомлення про мінування будівлі міської ради Євпаторії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
Чоловік, який зателефонував до міліції, представився помічником мера міста Андрія ДАНИЛЕНКА.
Після надходження повідомлення про закладений у будівлі вибуховий пристрій до міськради виїхали співробітники МВС і МНС, керівництво прокуратури і міліції Євпаторії, бригада «швидкої допомоги».
Працівників міськради евакуювали.
Підозрілих предметів у приміщенні не знайшли.
«З`ясувалося, що громадянин, який телефонував до міліції, в Євпаторійській міській раді ніколи не працював. За відомостями Республіканського адресного бюро, такої людини немає. За адресою, яку вказав ”неіснуючий” громадянин, проживають інші люди», - повідомили в міліції.
МВС вирішує питання про порушення кримінальної справи.
За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян стаття 259 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту до шести місяців або до трьох років обмеження волі.