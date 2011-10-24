У Херсонській області кіднепінг закінчився вбивством підлітка

Херсон. 24 жовтня. УНІАН. У Херсонській області спроба кіднепінгу закінчилася вбивством 14-річного підлітка.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, 20 жовтня до чергової частини Іванівського райвідділу міліції звернулася 40-річна жителька одного із сіл, яка повідомила про зникнення свого 14-річного сина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Відпрацьовувалися версії про нещасний випадок або викрадення неповнолітнього. Міліціонери обходили кожен двір і опитували місцевих жителів.

Тіло підлітка знайшли в одному з покинутих будинків. Експерти встановили, що дитину задушили.

Також було встановлено, що тіло дитини до будинку притягнули, оскільки його телефон і взуття знайшли у дворі. Знайдені речі спростовували версію про корисливі мотиви вбивства.

У поле зору слідства потрапив 27-річний сусід загиблого, у компанії якого бачили підлітка. Після довгих заперечень чоловік зізнався у здійсненні злочину.

Він розповів, що вже давно мав намір викрасти хлопця для отримання викупу від батьків у розмірі 100 тис. грн. На це його нібито підштовхнув скрутний матеріальний стан. А план злочину він перейняв із фільмів.

У день вбивства чоловік покликав хлопця на прогулянку, обманом заманив у двір покинутого будинку. Там він заявив, що це викрадення, і тепер батьки винні йому гроші. Хлопець хотів втекти, але чоловік схопив його, погрожуючи фізичною розправою. Щоб залякати жертву, зловмисник дістав з кишені мотузку і намагався продемонструвати підлітку, що у разі опору душитиме його. Проте, за словами затриманого, він дуже захопився, і насправді задушив дитину.

Усвідомивши те, що сталося, зловмисник затягнув тіло дитини в покинутий будинок і закидав сміттям.

На даний час за цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 КК України «Навмисне вбивство». Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.