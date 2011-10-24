Суд скасував договір на поставки вакцини «Пентаксим»

Київ. 24 жовтня. УНІАН. 18 жовтня цього року Господарський суд Києва визнав недійсним рішення Постійного тендерного комітету при МОЗ України про визнання переможцем торгів на закупівлю вакцини «Пентаксим» Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерфарм».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вказане рішення було прийняте Господарським судом за позовом Генеральної прокуратури України, поданим за ініціативою та на підставі матеріалів Головного слідчого управління МВС України.

18 жовтня цього року Господарський суд м. Києва визнав недійсним рішення Постійного тендерного комітету при МОЗ України про визнання переможцем торгів на закупівлю вакцини «Пентаксим» Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерфарм».

Крім того, судом скасовано тристоронній договір між ТОВ «Інтерфарм», Міністерством охорони здоров’я України та державним підприємством «Укрвакцина» про поставку зазначеної вакцини, а також прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Інтерфарм» до Державного бюджету України коштів у сумі 123,5 млн. Грн., - інформує УЗГ.

Як раніше повідомлялося, ГСУ МВС України в серпні 2011 року завершило досудове слідство у кримінальній справі стосовно високопосадовців МОЗ України та ТОВ «Інтерфарм», які шляхом завищення вартості вакцини «Пентаксим» більш ніж удвічі заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на суму понад 63,5 млн. грн.