У супермаркеті Запоріжжя готувався теракт?

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Кримінальну справу за фактом вибуху 21 жовтня в запорізькому супермаркеті ”Сільпо” перекваліфіковано зі статті Кримінального кодексу ”хуліганство” на статтю ”теракт”.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Запорізькій області.

”24 жовтня прокуратурою Запорізької області вищезгадані діяння перекваліфіковано на статтю 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України”, - зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня о 16.27 до міліції надійшло повідомлення про те, що в центрі Запоріжжя у приміщенні супермаркету «Сільпо» стався вибух. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів і співробітників супермаркету не постраждав.

22 жовтня міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в запорізькому супермаркеті. Дії зловмисника, який поклав до камери схову супермаркету пакет, вміст якого став причиною вибуху, кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство, здійснене за допомогою наперед виготовленого предмету, призначеного для спричинення тілесних ушкоджень».

У прокуратурі Запорізької області УНІАН повідомили, що на місці події не було виявлено ні проводів, ні детонатора, ні будь-яких «вражаючих предметів».

«За попередніми даними експертів, стався вибух хімічної речовини, що не була у твердій оболонці, – тобто просто вибухнула якась суміш, яка могла бути або в пакеті, або в коробці», - зауважили у прокуратурі.