У Запоріжжі невідомий вимагає 5 млн. євро за припинення терактів

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Співробітники міліції виявили записку від невідомої особи з вимогою грошей на місці вибуху саморобного пристрою, який стався 21 жовтня в супермаркеті "Сільпо" в торгово-розважальному центрі "Україна" у Запоріжжі.

Про це повідомило джерело в головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області.

За його інформацією, записку виявив охоронець супермаркету і передав її правоохоронцям. У ній невідомий вимагає перерахувати на вказані ним рахунки в банках 5 млн євро. У разі невиконання умов автор записки погрожує повторними вибухами.

Розслідування цієї справи передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, в Запоріжжі в супермаркеті "Сільпо", розташованому в центрі міста, біля універмагу "Україна" вибухнув невідомий предмет, що знаходився в коробці.

ТСН