У Донецьку озброєний бандит поранив міліціонера

Київ. 24 жовтня. УНІАН. 21 жовтня співробітниками сектору карного розшуку Калінінського райвідділу міліції Донецька був затриманий громадянин Російської Федерації, який підозрювався в здійсненні крадіжок із автомобілів, і, як з'ясувалося згодом, розшукувався у себе на батьківщині за здійснення вбивства. Під час затримання злочинця він поранив працівника міліції.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Сьогодні начальник Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Юрій Сєднєв провів брифінг, на якому розповів про затримання озброєного зловмисника, що знаходився в міжнародному розшуку за здійснення вбивства.

21 жовтня співробітниками сектору карного розшуку Калінінського райвідділу міліції Донецька був затриманий громадянин Російської Федерації, який підозрювався в здійсненні крадіжок із автомобілів, і, як з'ясувалося згодом, розшукувався у себе на батьківщині за здійснення вбивства.

Затримання небезпечного зловмисника стало можливим завдяки професійним і відважним діям оперативників, а також активній громадянській позиції місцевої мешканки.

Як зазначається у повідомленні, дончанка нещодавно стала жертвою «сканувальників», що викрали ноутбук із її автомобіля, який знаходився на парковці торгівельного центру «Амстор». Потерпіла звернулася в міліцію, де правоохоронці показали їй можливий портрет підозрюваного. У міліціонерів вже була інформація про те, що в Донецьку „працює” група автомобільних крадіїв-сканувальників, та проводилися заходи з метою їх встановлення і затримання.

„21 жовтня, близько 20.00, жінка помітила, як на парковці того ж торгового центру біля машин крутиться людина, схожа на підозрюваного. Не гаючи часу, громадянка подзвонила лейтенантові міліції, який займався оперативно-розшуковими заходами за фактом крадіжки з її авто. На місце для спостереження за підозрюваним відразу ж виїхали двоє оперативників, незабаром до них приєдналися ще троє співробітників карного розшуку. В цей час підозрюваний сів у тролейбус. Його «супроводжував» один із працівників міліції, а четверо інших слідували за тролейбусом на автомобілі. На зупинці біля готелю «Атлас» чоловік покинув громадський транспорт. Тут його вже зустрічав один із правоохоронців, який звернувся до підозрюваного з проханням пред'явити документи. Інші, щоб не привертати уваги, знаходилися в машині. Тієї ж миті несподівано пролунали постріли: не виймаючи зброї з кишені, зловмисник двічі вистрілив у сержанта міліції впритул. Навіть поранений, міліціонер із останніх сил тримав бандита, щоб не дати йому втекти”, - інформує УЗГ.

Оперативники відреагували швидко й чітко: «стрілець» був затриманий. Причому оперативники діяли вкрай обережно - щоб не постраждали оточуючі люди. Адже зловмисник, судячи з усього, був готовий на все, аби не опинитися на лаві підсудних.

Правоохоронці, які їхали затримувати звичайного злодія, не підозрювали, що він, не замислюючись, застосує зброю на поразку. Проте це не збило міліціонерів з пантелику, інакше результат події міг би стати фатальним.

Поранений співробітник карного розшуку був доставлений до лікарні. Куля «прошила» 29-річному хлопцю живіт, заподіявши наскрізне поранення черевної порожнини, проте життєво важливі органи виявилися не зачепленими. Стан пацієнта лікарі оцінюють як «середньої тяжкості».

Затриманий був доставлений у Калінінський райвідділ міліції. У нього вилучений пістолет Макарова і патрони до нього, а також автомобільний сканер. Це виявився той самий викрадач, який «обчистив» автомобіль жінки, яка звернулася із заявою до міліції. Встановлено, що 25-річний громадянин РФ, двічі судимий за корисливі злочини, розшукується на батьківщині за здійснення вбивства. У Донецьку знаходився близько місяця.

Стосовно нього прокуратурою м. Донецька порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 348 «Посягання на життя працівника правоохоронного органу» і ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю» КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику, - довічне ув’язнення. Слідство у справі веде прокуратура міста.



