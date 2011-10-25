У Севастополі новий начальник УМВС

Київ. 25 жовтня. УНІАН. 24 жовтня Міністр внутрішніх справ України генерал-полковник міліції Анатолій Могильов представив нового керівника УМВС України в м. Севастополі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ним став полковник міліції Олександр Гончаров, який до цього обіймав посаду начальника слідчого управління ГУМВС України в АР Крим.

На зборах були присутні голова СМДА Володимир Яцуба, заступник голови Севастопольської міської ради Олександр Антоненков, т.в.о. прокурора м. Севастополя старший радник юстиції Сергій Льовін, начальник УСБУ в м. Севастополі полковник Володимир Воропай, начальник УМНС України в м. Севастополі генерал-майор міліції Геннадій Сухорученков.

Представляючи нового начальника Севастопольської міліції, Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов підкреслив, що рівень довіри населення до міліції є основним критерієм оцінки діяльності органів внутрішніх справ. Робота міліції повинна будуватися не на відсотковому показнику, а на умінні працівників надавати допомогу населенню максимально швидко. Співробітники міліції повинні стояти на захисті законних прав і свобод громадян, це на сьогоднішній день є основним в роботі міліції, - зазначається у повідомленні.

Голова СМДА Володимир Яцуба висловив сподівання, що в своїй роботі севастопольська міліція діятиме за принципом відвертості і прозорості, залишатиметься об'єктивною і гуманною.

Гончаров Олександр Миколайович, 1958 року народження. Службу в органах внутрішніх справ розпочав в 1983 році. Працював слідчим, начальником відділу дізнання, заступником начальника Макіївського міського управління – начальником слідчого відділу УМВС України в Донецькій області. З січня 2009 року заступник начальника слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області.

З квітня 2010 року заступник начальника Головного управління МВС України в АРК – начальник слідчого управління.

19 жовтня наказом Міністра внутрішніх справ України призначений начальником Управління МВС України в м. Севастополі.

Олег Григорович Козюра, який до цього очолював УМВС України в м. Севастополі, пішов у відставку.



