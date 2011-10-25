На Чернігівщині посадовець вимагав 100 тис. грн. хабара
11:29, 25 жовтня 2011Кримінал
0 0
Чернігів. 25 жовтня. УНІАН. На Чернігівщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили на хабарі посадовця обласного державного центру експертизи сортів рослин.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що чиновник вимагав та отримав 100 тис. грн. хабара від голови фермерського господарства за сприяння в наданні йому дозволу на реалізацію нерухомого майна зазначеного центру.
Органи прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter