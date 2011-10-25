На Чернігівщині посадовець вимагав 100 тис. грн. хабара

Чернігів. 25 жовтня. УНІАН. На Чернігівщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили на хабарі посадовця обласного державного центру експертизи сортів рослин.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що чиновник вимагав та отримав 100 тис. грн. хабара від голови фермерського господарства за сприяння в наданні йому дозволу на реалізацію нерухомого майна зазначеного центру.

Органи прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.