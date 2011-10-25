Працівник банку крав гроші з платіжних карток клієнтів

Тернопіль. 25 жовтня. УНІАН. У Тернополі викрито працівника банку, який знімав кошти із заблокованих банкоматом платіжних карток клієнтів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловік мав доступ до втрачених карток, які йому передавали інкасатори, що обслуговували банкомати.

Оскільки жодних документів, які б обліковували вилучені платіжні картки, не велося, недобросовісний працівник вирішив привласнювати чужі кошти. Щоб отримати доступ до картки, він вичікував, коли відлучиться його колега по роботі, у якого на комп’ютері був доступ до програми, яка дає можливість змінити пін-код у разі, якщо його було заблоковано або забуто. Користаючись моментом, він входив в систему, змінював пін-коди, після чого знімати готівку із карток доручав своїм знайомим, оскільки знав, що всі банкомати обладнані відеокамерами. За це платив їм по 200-400 грн. При цьому доручав зняти з картки усі наявні гроші.

Загалом працівник банку встиг присвоїти гроші з 5 карток на загальну суму 7 тис. грн.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 185 ч.1, 2 (крадіжка) та 361 ч.1, 2 (несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів) Кримінального кодексу України.