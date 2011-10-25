Водій джипу задавив вагітну жінку на пляжі
Трагедія на Луганщині
Луганськ. 25 жовтня. УНІАН. Прокуратура Луганської області направила до суду кримінальну справу водія, який наприкінці червня 2011 року задавив вагітну жінку на березі озера в районі селища Лозовське (Слов‘яносербський район Луганська область) на очах її 10-річного сина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Згідно з повідомленням, прокуратурою області затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі за звинуваченням водія джипу «Hundai».
Водію пред`явлено звинувачення у здійсненні навмисного вбивства за обтяжливих обставин. Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті пред`явленого звинувачення. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді узяття під варту.
Як повідомлялося, за словами очевидців, вагітну жінку п`яний водій – бізнесмен з Луганська – задавив навмисно. Чоловік жінки зробив йому зауваження з приводу хамської поведінки на пляжі. Винуватець трагедії випивав на березі водоймища разом із компанією. Коли алкоголь закінчився, він сів у машину і виїхав за новою порцією. Проте незабаром авто повернулося, і замість того, щоб їхати по дорозі, водій направив транспорт прямо на відпочиваючих. Під авто потрапила ціла сім`я. По жінці машина проїхала всіма чотирма колесами, а на спині чоловіка зупинилася, потім розвернулася. У результаті 30-річна жінка померла на місці, її чоловіка доставили до реанімації. Трагедія сталася на очах 10-річного сина загиблої жінки.