В Одесі СБУшник та бізнесмен влаштували день резонансних ДТП

Одеса. 25 жовтня. УНІАН. Минулої неділі на одеських дорогах сталися відразу дві резонансні аварії - біля Палацу спорту і на вул. Водопровідній. У міськДАІ розповыли, що в обох випадках автомобілі, які стали винуватцями ДТП, мчали по місту зі швидкістю ракети. А джерела в одеській міліції розповіли, що за кермом однієї машини-боліда знаходився підприємець з Балти, а другою кермував ... офіцер СБУ.

Перша аварія сталась у неділю вночі біля Палацу спорту - це одне з найбільш аварійних місць міста. Opel Vectra прямувала до центру з боку площі 10 квітня. На заокругленні дороги водій не впорався з керуванням і врізався в стовп електромережі. В результаті загинув один пасажир легковика, ще четверо пасажирів доставлені в лікарні з важкими травмами.

"36-річний водій іномарки виявився в стані алкогольного сп'яніння", - заявила співробітник прес-служби міськДАІ Алла Марченко. А джерела в одеській міліції повідомили, що за кермом "Опеля" знаходився старший офіцер одеського управління СБУ Василь Р. Він закінчив Ульянівське вище танкове командне училище, встиг відслужити в армії, потім поповнив лави СБУ.

За словами одного з очевидців аварії, водій після ДТП поводився неадекватно. "Він лаявся з даішниками, відмовлявся називати своє прізвище.

А потім на місце аварії приїхали якісь люди, показали ДАІ "корочки" і забрали п'яного водія "Опеля" з собою, - розповідає одесит. - А пасажирів почали вантажити в швидку. Вони навіть говорити не могли, тільки стогнали".

До слова, сам Василь Р. в ДТП не отримав жодного синця. У облСБУ інформацію про участь у ДТП п'яного співробітника відомства коментувати відмовилися.

Винуватцем другої недільної аварії, що сталася о 17:30 на Водопровідній, став водій «БМВ». Іномарка на величезній швидкості вискочила на зустрічну смугу, протаранила кілька авто і перекинулася.

"При зіткненні постраждали 4 авто -"Тойота", "Хюндай", "Міцубісі", "ДЕУ-Ланос". Вони рухалися в зустрічному напрямку. На щастя, ніхто не загинув, але 8 людей госпіталізовано з різними травмами", - пояснила Алла Марченко.

За словами очевидця аварії, в результаті удару "бумера" дівчину, яка керувала "Хюндай" буквально затисло в машині. Рятувальникам довелося вирізати її з авто. "Я з лікарем, який їхав повз, надавали першу допомогу водію БМВ. Там зіниці, як блюдця, у вену не могли влучити 10 хвилин - їх просто немає (це ознаки численних внутрішньовенних ін'єкцій. - Авт.)", - пише на одеському форумі очевидець аварії.

А в міськДАІ кажуть: зможуть визначити, чи був водій в наркотичному сп'янінні, після результатів експертизи. Тим часом, як з'ясувала газета Сегодня, за кермом БМВ сидів 43-річний бізнесмен з Балти Аркадій К. "Він - син екс-начальника міліції Балти ще в 1980-х. Раніше він вже попадався на вживанні легких наркотиків", - пояснив нам один із співробітників Балтського райвідділу міліції.

За словами автолюбителя Віктора Онопенко, темно-зелений "бумер" ще до аварії грубо порушував ПДР: «На 1-й ст. Чорноморки він мене грубо підрізав. На Водопровідну махнув на "червоний". Ганяв як божевільний! Я подумав, що водій обкурений або п'яний! А через пару хвилин побачив цей "бумер" вщент розбитим!".

Нагадаємо, 16 вересня в Одесі зняли звинувачення з Дмитра Кравця - сина депутата обласної ради, який на "Мерседесі" збив на смерть молодого хлопця, а його подругу зробив інвалідом.

Ще один "мажор" - Фелікс Петросян-молодший в ніч на 13 січня 2008 на вулиці Вільямса в Одесі врізався на джипі "Тойота Прадо" в "Деу Ланос". В аварії постраждали 11 автомобілів, а водій "Ланоса" загинув. У результаті експертизи було доведено, що Петросян керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Суди тривають і досі. Тим не менш усі потерпілі в аварії від претензій до водія-винуватця ДТП відмовилися. Це коштувало Петросянам нових авто для учасників ДТП і компенсації – десь близько 10 тисяч доларів. Родині загиблого дісталося нібито найбільше – 50 тисяч доларів. Утім, як писали ЗМІ, через ці гроші всі родичі пересварилися, тож ані вдова, ані дочка померлого не отримали ані копійки.

ТСН