Могильову не відомо про захоплення міліцією приймалень нардепів
13:16, 25 жовтня 2011Кримінал
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„Я такого жодного випадку не знаю”
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що йому не відомі факти захоплення міліцією громадських приймалень народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я такого жодного випадку не знаю. Мені про такі випадки теж не відомо», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
При цьому міністр нагадав, що громадською приймальнею може називатися приміщення, яке або належить народному депутату, або використовується ним на правах офіційно оформленої оренди. В іншому ж випадку, наголосив А.МОГИЛЬОВ, народний депутат автоматично підпадає під дію закону про корупцію.
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