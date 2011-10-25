Внаслідок зіткнення автомобіля з трактором загинула жінка
13:41, 25 жовтня 2011Кримінал
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ДТП на Харківщині
Харків. 25 жовтня. У Харківській області внаслідок зіткнення автомобіля «Фольксваген» з трактором «МТЗ-80» загинула людина, ще троє отримали травми.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 24 жовтня близько 19.45 на автошляху Київ – Харків – Довжанський.
На місці аварії загинула 44-річна пасажирка автомобіля.
35-річний водій трактора і двоє пасажирів автомобіля отримали травми і були госпіталізовані.
Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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