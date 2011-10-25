Внаслідок зіткнення автомобіля з трактором загинула жінка

Харків. 25 жовтня. У Харківській області внаслідок зіткнення автомобіля «Фольксваген» з трактором «МТЗ-80» загинула людина, ще троє отримали травми.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 24 жовтня близько 19.45 на автошляху Київ – Харків – Довжанський.

На місці аварії загинула 44-річна пасажирка автомобіля.

35-річний водій трактора і двоє пасажирів автомобіля отримали травми і були госпіталізовані.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.