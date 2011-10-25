Могильов закликає депутатів не порушувати ПДР
І не дасть ображати даішників
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ закликає депутатів не порушувати правила дорожнього руху.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
«Спеціально ловити народних депутатів ніхто не буде. Але я б просив народних депутатів дотримуватися правил дорожнього руху. Тоді ніяких претензій не буде», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
Міністр нагадав, що, на відміну від народного депутата, його водій не має привілеїв і недоторканності, тому в разі порушення правил дорожнього руху притягуватиметься до адміністративної відповідальності так само, як і народний депутат, який, як і всі пересічні громадяни, несе відповідальність за адміністративне порушення.
При цьому А.МОГИЛЬОВ запевнив, що він не дасть ображати співробітників ДАІ, які штрафуватимуть народних депутатів за порушення правил на дорогах.