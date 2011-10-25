У Криму двоє постояльців міні-готелю розрізали собі вени

Сімферополь. 25 жовтня. УНІАН. У Саках чоловік і жінка, жителі Криму, наклали на себе руки, розрізавши вени в номері міні-готелю.

Трагедія сталася тиждень тому, але міліція повідомила про неї лише сьогодні. У прес-релізі Головного управління МВС у Криму йдеться, що пара жила в міні-готелі декілька днів. Постояльці на вулицю майже не виходили, замовляли їжу в номер і розплачувалися готівкою.

«Причиною для занепокоєння персоналу стала добова відсутність замовлень їжі. Знаючи, що чоловік і жінка не залишали території готелю, господарі вирішили перевірити, чи все гаразд у мешканців», - зазначили в міліції.

Коли на стук у двері ніхто не відповів, працівники готелю відкрили двері запасним ключем і виявили 34-річну жінку й 35-річного чоловіка мертвими.

Правоохоронні органи з`ясували, що пара зловживала алкоголем. У липні непрацююча жінка народила доньку й отримала грошову допомогу від держави. На початку жовтня співробітники служби кримінальної міліції у справах дітей направили дівчинку до лікарні для обстеження. Дитина слабо реагувала на зовнішні подразники. Вирішувалося питання про позбавлення жінки, залежної від алкоголю, батьківських прав.