Посилено відповідальність за незаконний обіг наркотиків

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів» був ухвалений Верховною Радою 6 жовтня.

Законом посилюються санкції за вчинення окремих адміністративних правопорушень та злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів.

Відповідні зміни внесено до статей 44, 44-1, 106-1, 188 Кодексу про адміністративні правопорушення та статей 306, 307, 320-322 Кримінального кодексу.

Законом встановлюється кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (стаття 306 КК України).