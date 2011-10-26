Підозрюваного у вбивстві судді ледь не задушили в психлікарні

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Дмитра Павличенка, якого підозрюють у вбивстві судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова, мало не задушили в палаті Центру психіатричної експертизи.

Подробиці інциденту від друзів Павличенка, які стверджують, що його хотіли вбити, дізналася газета "Сегодня".

"Він перебував 20 днів у "Павлівці" для психіатричної експертизи. 9 вересня вона закінчилася. Результати невідомі. Вночі він спав. Наступного ранку його мали направити в СІЗО. У палаті було троє людей. І тут підозрюваний у вбивстві свого батька Ігор Зародишев, який також проходив експертизу, сідає на Дмитра і починає душити", - розповів виданню друг підозрюваного Володимир Широченко.

"Прокинувся другий і ударом ноги збив Ігоря на землю. Його скрутили і викликали охорону. Хоча їх мали цілодобово тримати під охороною і відеоспостереженням. Дмитро просив, щоб цього Зародишева прибрали з самого початку. Я переконаний, що це був завербований агент, він мав убити Павличенко! Його підселили за тиждень до переведення Діми в СІЗО. Зародишев тиждень нічого не їв. Нібито вибльовував все. Його виводили, щоб погодувати нормальною їжею", - розповів Широченко.

Інформацію про те, що Павличенка намагалися задушити, підтвердила і його адвокат Тетяна Шевченко.

"Людина його серйозно душила! Навіть через тиждень я бачила у нього на шиї сліди. Дмитро написав скаргу прокурору міста, сказав про це в суді, коли йому продовжували запобіжний захід. Думаю, це звичайний хворий, але підозріло, що напали саме на Павличенка", - зауважила вона.

У Центрі психекспертизи також сказали, що подібна подія мала місце, але коментувати її відмовилися.

Водночас у прокуратурі Києва впевнені: замаху не було.

"Під час слідства обвинуваченим була призначена психіатрична експертиза. Одному з них - стаціонарна. Під час його перебування там стався конфлікт з іще одною особою, яка перебувала на обстеженні. Нападу, як такого, не було. Зараз проводиться перевірка фактів самим медзакладом. Я, звичайно, виключаю замах. Цього не може бути", - розповів журналістам керівник слідчої групи прокуратури Києва Віталій Фаринович.

Нагадаємо, гучне вбивство київського судді Зубкова сталося у середині березня. Суддю вбили двома вогнепальними і трьома ножовими пораненнями у нього ж вдома, на сьомому поверсі елітної 25-поверхівки на Голосіївській, 13.

Вбивця Зубкова заїхав у будинок з напарником на інвалідному візку. А коли той вийшов з квартири, кілери застрелили його біля ліфта. Труп хотіли вивезти, але їх побачили свідки. Вбивці втекли.

Через кілька днів затримали підозрюваних - батька і сина Дмитра та Сергія Павличенка. Дмитро у березні розмістив гнівного листа на адресу Зубкова, нібито той незаконно виселити його сім'ю з квартири. За версією слідства, це стало мотивом вбивства.

ТСН