Безробітні продавали 25-річну дівчину в сексуальне рабство

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові затримано раніше судимого 41-річного жителя Харківського району та 31-річну жительку міста Лозової, які продавали 25-річну дівчину в сексуальне рабство.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.



За повідомленням, обоє затриманих безробітні. Встановлено, що зловмисники у вересні 2010 року вивезли до сусідньої країни 25-річну жительку Харкова, де продали її сутенерам для сексуальної експлуатації.

Потерпілу повернено на батьківщину.