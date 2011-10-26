Захисник прав споживачів вимагав від підприємця хабара
12:23, 26 жовтня 2011Кримінал
0 0
Порушено справу
Донецьк. 26 жовтня. УНІАН. У Донецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили посадовця відділу Управління у справах захисту прав споживачів у Донецькій області.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що службовець вимагав та отримав 8 тис. грн. хабара від директора одного з магазинів за непритягнення його до адміністративної відповідальності за виявленні порушення фінансово-господарської діяльності.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter