Захисник прав споживачів вимагав від підприємця хабара

Донецьк. 26 жовтня. УНІАН. У Донецькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили посадовця відділу Управління у справах захисту прав споживачів у Донецькій області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовець вимагав та отримав 8 тис. грн. хабара від директора одного з магазинів за непритягнення його до адміністративної відповідальності за виявленні порушення фінансово-господарської діяльності.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.

