Розлучатися та ділити майно стане значно дорожче

Київ. 26 жовтня. УНІАН. З 1 листопада набуде чинності закон "Про судовий збір" згідно з яким плата державі за звернення до суду суттєво зросте.

За словами одного з авторів закону, депутата Валерія Писаренка, основне його нововведення - держмито, яке треба внести до держбюджету за подачу позовної заяви, стало прив'язаним до мінімальної зарплати, а не фіксованим, як зараз (в неоподатковуваних податком мінімумах це 17 гривень).

Так, якщо на сьогоднішній день розлучення коштує 8,5 гривень, то через тиждень вже буде 94,1 грн. Якщо ще ділиться майно, то доведеться сплатити 1% від його вартості.

Помітно подорожчає повний цикл звернення до суду - позов, апеляція, касація - при серйозних справах. Припустимо, людина судиться за квартирку-"хрущовку" ціною 500 тисяч гривень. Сьогодні вона сплатить на всіх етапах 3400 гривні, а з 1 листопада - аж 6211 гривень.

Писаренко мотивує зміни у тарифах тим, що мито не змінювалася 18 років, і за цей час зросли як ціни, так і зарплати, тому, на його думку, буде правильно її збільшити і прив'язати до мінімальної зарплати.

Гроші, зібрані з тих, хто звертається до суду, підуть на зміцнення матеріально-технічної бази судів: на комп'ютери, ксерокси, закупівлю систем фіксування судового процесу.

Безмитними залишаться позови про стягнення зарплати, аліментів, збитку в результаті злочину, відшкодування шкоди при каліцтво або втрату здоров'я (виробнича травма), порушення прав споживача. Не треба також платити при зверненні до суду інвалідам ВВВ та 1 і 2 груп, чорнобильцям 1 та 2 категорії, організаціям інвалідів, ветеранів, деяким держструктурам (наприклад, Антимонопольний комітет, Пенсфонд, соцстрах).

Варто також відзначити, що у законі "Про судовий збір" істотно знижене мито при подачі позову за моральну шкоду - тепер максимум, який треба внести в казну, дорівнює трьом мінзарплат (на сьогодні 2823 гривні), тоді як раніше доходив до 10% від суми, яку позивач збирався стягнути з відповідача.

ТСН