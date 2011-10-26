Матір живцем закопала немовля

Рівне. 26 жовтня. УНІАН. У Рівненській області правоохоронці врятували новонароджену дитину, яку матір закопала живцем.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Встановлено, що саме завдяки оперативності працівникам слідчо-оперативної групи, дитину вдалося швидко відкопати та врятувати їй життя. На місці події було встановлено, що 30-річна жінка на сьомому місяці вагітності, близько п’ятої години ранку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, народила, як їй тоді здалося, мертву дівчинку. Перед тим, як її з післяродовою кровотечею забрали до пологового відділення, жінка показала місце, де закопала своє немовля.

Огляд місця події розпочали швидко. Працівники міліції кинулися реанімувати дитину. Чекати приїзду швидкої не стали і власними силами намагались надати допомогу маленькій людині. Благо, в будинку була тепла вода. Обмивши малу та загорнувши її у одяг який висів на шнурках та чисті простирадла, які все ж вдалося знайти у антисанітарному будинку, дівчинку на службовому автомобілі міліції відправили до реанімаційного відділення Березнівської районної лікарні.

«Як стверджує брат породіллі, вона кілька днів перед тим скаржилася на болі у животі. Напередодні, випиваючи у власному будинку з сусідом та братом, матір знову наголошувала на тому, що їй зле. Однак, заливши недугу оковитою, жінка лягла спати», – наголосив заступник начальника УМВС – начальник кримінальної міліції Геннадій Юрчук. – Проте, виспатись їй не довелось. Близько четвертої ранку у неї розпочались пологи. Допомагав народжувати дитину нетверезий брат, який увесь час був поряд.

Вдихнувши повітря, новонароджена дитина почала плакати, проте за мить її плач стих. Злякавшись, що дитина померла, вона запропонувала братові закопати її неподалік. Хоча, як стверджує остання, цю дитинку вона дуже хотіла народити, оскільки це була пам’ять про покійного чоловіка, який загадковим чином втопився у річці в травні місяці цього року. Загалом, жінка перенесла дев’ять пологів, з яких двоє діточок не вижили, а шестеро виховуються у чужих сім’ях, оскільки «горе-мати» позбавлена батьківських прав. Лише одну дитину, батько якої проживає у Вінниці, на виховання він забрав до себе. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Як стверджує ще захмеліла мати, дитину на виховання вона забере собі, якщо звісно дозволять. Якщо ж ні, то її заберуть родичі або брат.

Сьогодні життю дитини нічого не загрожує. ЇЇ нагодували та відігріли. Як стверджує лікар-неоанатолог Вікторія Микитюк, по прибуттю дівчинці діагностували переохолодження, однак зараз за нею встановили нагляд і вона житиме. Окрім того, у лікарні їй уже придумали ім’я – Вікторія, на честь лікаря, яка надавала першу допомогу, на честь перемоги. Перемоги над смертю.