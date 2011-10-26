Підліток напідпитку зґвалтував бабусю

Миколаїв. 26 жовтня. УНІАН. У Врадіївському районі Миколаївщини зґвалтували літню жінку. Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Миколаївській області.

Того вечора 74-річна жінка дивилась допізна телевізор та близько третьої години ночі вже збиралась лягати відпочивати, як почула брязкіт розбитого скла у веранді.

За кілька секунд до помешкання увірвався незнайомець. Непрошений гість відразу почав вимагати у старенької гроші. Налякана бабуся вказала йому на шухляду. Він почав шукати гроші та чомусь їх не знайшов. Міркуючи, що бабуся його обманює, нетверезий молодик почав її бити.

Невідомо, що керувало зловмисником у ту хвилину, але чомусь йому закортіло інтиму і він вдовольнив свої пристрасті, зґвалтувавши бабусю. На цьому справа не скінчилася. Насильник знову пішов до шухляди шукати гроші.

Отримавши бажане, ґвалтівник знову повернувся до старенької та, надавши їй кілька стусанів знову її зґвалтував, тільки цього разу вже у збочинській формі. Покинувши жінку на підлозі, ґвалтівник разом з грошима покинув будинок. Зранку до жінки прийшла дочка, котра і повідомила про зґвалтування міліцію.

Того ж дня розбійника-ґвалтівника було затримано працівниками міліції. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець – учень місцевої школи. Хлопець мав відмінну репутацію серед односельців та вчителів. У селі ніхто навіть й гадки не мав про "здібності" завжди спокійного та ввічливого юнака. У скоєному хлопець звинувачує горілку, яку того вечора пив у місцевому барі та кається у тому, що вчинив. Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу.

ТСН