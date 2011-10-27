У Києві підлітки масово подають до суду на батьків

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Західна "мода" подавати позови проти власних батьків прийшла і в Україну. Лише за цей рік близько 20 неповнолітніх в Києві звернулися до суду з позовами про позбавлення своїх мам і тат батьківських прав заради квартир і грошей.

Адвокати кажуть, що бум таких заяв розпочався в останні півроку. А закони, що дозволили дітям судитися з батьками з 14 років, з'явилися ще в 2010-му.

Видання розшукало дітей, які подали позови до судів Києва з проханням позбавити їх мам і тат батьківських прав. Деякі вже навіть виграли їх.

"Коли минулого року батьки розлучилися, я залишилася жити з мамою і сестрою. А тато - з новою дружиною. Мама почала забороняти мені бачитися з татом, і навіть діставала з мого мобільного сім-карту, щоб я не дзвонила йому. Постійно говорила, що тато мене ненавидить. А коли почула, що я з ним говорю по телефону, взагалі вигнала з дому", - розповіла 16-річна Оксана, яка кілька місяців тому виграла суд проти матері, позбавивши її батьківських прав.

"Зараз я буду подавати в суд на поділ майна, тому що я теж маю право на квартиру, де живе мама і сестра", - каже Оксана.

17-річна Олена тільки почала судитися з батьком. "Коли мама померла, мені було всього 5 років, і тато мене кинув. Я жила з бабусею весь цей час у Вишневому, що під Києвом. Коли вступила до університету до Києва, просила тата, щоб він виділив мені кімнату в своїй квартирі, він відмовився. Аліменти не платив ні разу, навіть не дзвонив ніколи. Ось я і вирішила позбавити його батьківства", - каже Олена.

14-річна Анна скаржиться, що її била мама, тому вона й подала до суду. "Я коли хочу поїхати до тата, вона мене не пускає і розпускає руки", - розповідає дівчина.

Поки цих дітей, за даними столичних опікунських рад, близько двох десятків.

"У нас в Шевченківському районі з початку року вже двоє дітей звернулося з подібними проханнями, і в інших районах десь стільки ж. Ви розумієте, ми почали стикатися з такими випадками, що мама не пустила дитину гуляти, а він на неї в суд подав! Або тато пішов до іншої, а дитина хоче від нього відмовитися", - повідомили у районній опікунській раді.

За словами адвоката і члена Асоціації юристів України Ганни Боря, у дітях часто говорить образа. Директор адвокатської компанії Антоніна Крушинська у свою чергу зазначає, що важливу роль часто грає і квартирне питання, адже, за законом, після позбавлення батьківських прав батька або мати можуть виселити з житла, а нерухомість віддати дитині.

ТСН