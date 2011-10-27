Директора ДП звинувачують в розтраті 400 тис. грн.

13:35, 27 жовтня 2011
Кримінал
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Оголошено у розшук

Донецьк. 27 жовтня. УНІАН. Прокурором Донецької області порушено кримінальну справу стосовно генерального директора одного з державних підприємств регіону, який підозрюється в зловживанні владою і використанні службового становища в особистих цілях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, відзначивши, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, своїми діями керівник ДП завдав інтересам держави, в особі підприємства, шкоди в сумі понад 400 тис. грн.

Стосовно посадовця винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого, того ж дня його оголошено в розшук, а також було одержано дозвіл суду на його затримання і доставку до суду під вартою.

Слідчим винесено постанову про усунення обвинуваченого від посади, яку направлено на розгляд до відповідного міністерства.

Ведеться слідство.

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