Янукович: кожний 15-й злочин чинять діти

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович констатує зростання дитячої злочинності і злочинів проти дітей. Про це він сказав на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей.

"Незважаючи на переможні реляції відповідних органів влади продовжує збільшуватися підліткова злочинність і кількість злочинів, вчинених проти дітей", - сказав Янукович.

Він заявив, що кожний 15 злочин у країні чинять неповнолітні, а серед засуджених кількість неповнолітніх понад 8 тис.

"Для мене це красномовний доказ слабкої роботи влади щодо попередження дитячої злочинності", - сказав Янукович.

Він вимагає від профільних відомств покращити роботу з попередження дитячої злочинності.

У вересні 2009 року Верховна рада посилила відповідальність за злочини проти дітей, а у вересні 2008 року парламент посилив відповідальність за розбещення неповнолітніх.

ТСН