Рівне. 28 жовтня. УНІАН. У Рівненській області чоловік у ліжку ліктем забив дружину на смерть. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

До Рокитнівського райвідділу міліції вночі 25 жовтня надійшло повідомлення про смерть 51-річної жительки села Мушня Рокитнівського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було з'ясовано, що жінка померла внаслідок нанесених ушкоджень за місцем її проживання. Їх наніс 43-річний співмешканець, житель цього ж села. Як з'ясувалося, співмешканці полюбляли випити, і через це в них неодноразово виникали сварки та бійки. Цього разу вони сіли вечеряти з чаркою. Коли спиртне закінчилось, жінка почала сварити чоловіка, що він не хоче їй допомагати по господарству. Після суперечки лягли спати, при цьому жінка продовжувала сварити чоловіка. В якийсь момент він не витримав і ліктем наніс їй декілька ударів в ділянку голови. Вставши з ліжка попити води, жінка втратила свідомість. Чоловік відразу побіг до сусідів, викликав «швидку» та повідомив брата потерпілої.

За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.115 КПК України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.