П’ятеро службовців банку вкрали у клієнтів 2 млн. грн.

10:49, 28 жовтня 2011
Кримінал
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Інцидент в Криму

Крим. 28 жовтня. УНІАН. Органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти п'яти банківських службовців за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АР Крим, встановлено, що начальник одного з відділень комерційного банку організував з числа службовців банківської установи злочинне угруповання, яке протягом декількох років привласнило майже 2 млн. грн. коштів клієнтів.

Організатора групи заарештовано. У справі проводиться слідство.

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