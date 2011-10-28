П’ятеро службовців банку вкрали у клієнтів 2 млн. грн.

Крим. 28 жовтня. УНІАН. Органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти п'яти банківських службовців за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АР Крим, встановлено, що начальник одного з відділень комерційного банку організував з числа службовців банківської установи злочинне угруповання, яке протягом декількох років привласнило майже 2 млн. грн. коштів клієнтів.

Організатора групи заарештовано. У справі проводиться слідство.